Terribile schianto bici-scooter | Danny è morto a 46 anni al Civile di Brescia

Da bresciatoday.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 46 anni è deceduto all'ospedale Civile di Brescia dopo un incidente avvenuto mercoledì pomeriggio. L’uomo, residente in provincia di Mantova, era rimasto gravemente ferito in uno scontro tra il suo scooter e una bicicletta lungo viale della. Nonostante i tentativi di intervento, le sue condizioni si sono aggravate e si è spento giovedì mattina. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine.

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Giovedì mattina, all'ospedale Civile di Brescia, si è spenta l'ultima speranza per Danny Lui. Il 46enne di Roncoferraro (Mn) non è sopravvissuto alle gravi lesioni riportate del violento incidente di mercoledì pomeriggio, quando il suo scooter si era scontrato con una bicicletta lungo viale della. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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