Un uomo di Terralba è stato arrestato per aver aggredito un altro con un coltello durante una lite. L’episodio è avvenuto in un locale della zona e sul posto sono intervenuti i carabinieri. La vittima è stata trasportata in ospedale con ferite da arma da taglio, giudicate guaribili in 15 giorni. L’aggressore è stato condotto in caserma e si trova ora a disposizione dell’autorità giudiziaria. La vicenda si è svolta senza altri coinvolgimenti.

C’è qualcosa di magico in quel lembo di terra, nella Sardegna sud-occidentale. Una zona poco conosciuta, diversa, lontana da movida e villaggi turistici. Qui comandano la natura selvaggia (con il mare che accarezza la montagna regalando paesaggi mozzafiato), le tradizioni, il vivere lento e lo spirito di appartenenza della popolazione. Il desiderio di uscire dall’anonimato ha unito nove comuni (ciascuno mantenendo la propria identità) nel progetto ’ TerralbeseLinas ’, ’viaggio nella Sardegna più autentica e incontaminata’. Si tratta di Arborea, Terralba, Uras, San Nicolò d’Arcidano, Marrubiu, Guspini, Arbus, Villacidro e Gonnosfanadiga. Gli ultimi quattro fanno parte del Linas e sono quelli che abbiamo visitato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Terralbese Linas. La Sardegna tra dune e miniere

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

L’infanzia nell’Ottocento: lo sfruttamento tra miniere e filandeDurante l’Ottocento, molte famiglie cercavano di sopravvivere grazie ai salari dei bambini, che spesso svolgevano lavori faticosi e rischiosi.

Maroc Challenge, in gara tra le dune Federico Buttò e la figlia GiuliaDurante il Maroc Challenge, una gara di regolarità in Marocco con partenza a Erfoud e arrivo a Merzouga, Federico Buttò ha partecipato insieme alla...