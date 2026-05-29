Terralbese Linas La Sardegna tra dune e miniere

Da quotidiano.net 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di Terralba è stato arrestato per aver aggredito un altro con un coltello durante una lite. L’episodio è avvenuto in un locale della zona e sul posto sono intervenuti i carabinieri. La vittima è stata trasportata in ospedale con ferite da arma da taglio, giudicate guaribili in 15 giorni. L’aggressore è stato condotto in caserma e si trova ora a disposizione dell’autorità giudiziaria. La vicenda si è svolta senza altri coinvolgimenti.

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C’è qualcosa di magico in quel lembo di terra, nella Sardegna sud-occidentale. Una zona poco conosciuta, diversa, lontana da movida e villaggi turistici. Qui comandano la natura selvaggia (con il mare che accarezza la montagna regalando paesaggi mozzafiato), le tradizioni, il vivere lento e lo spirito di appartenenza della popolazione. Il desiderio di uscire dall’anonimato ha unito nove comuni (ciascuno mantenendo la propria identità) nel progetto ’ TerralbeseLinas ’, ’viaggio nella Sardegna più autentica e incontaminata’. Si tratta di Arborea, Terralba, Uras, San Nicolò d’Arcidano, Marrubiu, Guspini, Arbus, Villacidro e Gonnosfanadiga. Gli ultimi quattro fanno parte del Linas e sono quelli che abbiamo visitato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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