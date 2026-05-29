Un incidente tra due auto a Terni ha provocato il coinvolgimento di una donna rimasta incastrata nell’abitacolo. I vigili del fuoco sono intervenuti per estrarla e hanno utilizzato attrezzature specifiche per liberarla. La passeggera è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata in ospedale. Le sue condizioni di salute non sono ancora state rese note. Sul luogo dell’incidente sono presenti le forze dell’ordine per i rilievi.

? Domande chiave Come sono riusciti i vigili del fuoco a liberare la donna?. Quali sono le reali condizioni di salute della passeggera ferita?. Perché quell'incrocio specifico è considerato così pericoloso per la viabilità?. Cosa hanno rilevato gli agenti sulla dinamica dello scontro frontale?.? In Breve Scontro avvenuto il 28 maggio all'incrocio tra strada delle Campore e dei Confini.. Vigili del fuoco di Terni hanno tagliato il metallo per liberare la passeggera.. Polizia locale effettua rilievi tecnici per valutare segnaletica e visibilità nell'area.. Necessaria analisi sulla sicurezza stradale per i residenti di strada delle Campore.. Un violento impatto tra due veicoli ha scosso la tranquillità della serata di ieri, 28 maggio, all’incrocio tra strada delle Campore e strada dei Confini a Terni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Terni, violento scontro tra auto: donna incastrata e soccorsi urgenti

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