Terni la drag Britney Spritz festeggia un anno di carriera al Jonas Club | spettacolo-evento con Yuma e Antimony Queer

Notizia in breve

A un anno dal suo debutto, la drag Britney Spritz ha festeggiato al Jonas Club con uno spettacolo speciale. Durante l’evento, sono saliti sul palco anche gli artisti Yuma e Antimony Queer. La serata ha visto la performer celebrare il primo anniversario di carriera con un evento che ha coinvolto il pubblico presente. La serata si è svolta senza incidenti o variazioni rispetto al programma annunciato.