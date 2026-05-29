Terni la drag Britney Spritz festeggia un anno di carriera al Jonas Club | spettacolo-evento con Yuma e Antimony Queer
A un anno dal suo debutto, la drag Britney Spritz ha festeggiato al Jonas Club con uno spettacolo speciale. Durante l’evento, sono saliti sul palco anche gli artisti Yuma e Antimony Queer. La serata ha visto la performer celebrare il primo anniversario di carriera con un evento che ha coinvolto il pubblico presente. La serata si è svolta senza incidenti o variazioni rispetto al programma annunciato.
Un anno dopo il suo debutto sul palco del Jonas Club, Britney Spritz torna nel luogo dove tutto è iniziato per celebrare il suo primo anniversario artistico con uno spettacolo speciale. L'appuntamento è fissato per oggi, venerdì 29 maggio, a partire dalle ore 22.30 presso il circolo Arci Jonas. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
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