Terni Giovacchino Olimpieri saluta dopo diciotto anni | Fismic in crescita per numero di iscritti e gruppo dirigente

Da ternitoday.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo diciotto anni alla guida della segreteria provinciale, Giovacchino Olimpieri ha lasciato il suo incarico. Nei mesi scorsi, il ruolo è stato assunto da Andrea Difino. La Fismic ha registrato un aumento del numero di iscritti e di membri nel gruppo dirigente. Olimpieri ha concluso il suo mandato senza ulteriori dettagli sui motivi. La nuova guida continuerà a gestire le attività sindacali a livello locale.

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Diciotto anni alla guida della segreteria provinciale della Fismic. Nei mesi scorsi Giovacchino Olimpieri ha lasciato il testimone ad Andrea Difino. Il sindacato autonomo metalmeccanici e industrie collegate è nato a Terni all’inizio degli anni Duemila: “Da una scissione da parte di diversi. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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