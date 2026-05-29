Terni Giovacchino Olimpieri saluta dopo diciotto anni | Fismic in crescita per numero di iscritti e gruppo dirigente

Notizia in breve

Dopo diciotto anni alla guida della segreteria provinciale, Giovacchino Olimpieri ha lasciato il suo incarico. Nei mesi scorsi, il ruolo è stato assunto da Andrea Difino. La Fismic ha registrato un aumento del numero di iscritti e di membri nel gruppo dirigente. Olimpieri ha concluso il suo mandato senza ulteriori dettagli sui motivi. La nuova guida continuerà a gestire le attività sindacali a livello locale.