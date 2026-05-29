Terni cena conviviale per il Cantamaggio in una location d’eccezione | Grazie a tutti per la riuscita dell’evento

Una cena conviviale si è svolta a Terni per celebrare il successo del Cantamaggio, che ha coinvolto migliaia di persone nelle piazze con sfilate ed eventi collaterali. L’evento, appena concluso, ha visto partecipanti e organizzatori ringraziare per la buona riuscita. La serata si è tenuta in una location di prestigio, con la partecipazione di molti presenti. Nessun dettaglio su eventuali contestazioni o problematiche legali legate alla manifestazione.

Una serata all’insegna della convivialità per festeggiare l’ottima riuscita del Cantamaggio. La rassegna ha recentemente spento 130 candeline coinvolgendo migliaia di persone che si sono riversate nelle piazze per assistere alla sfilata ed agli eventi collaterali. Una manifestazione capace di. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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