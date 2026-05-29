Tep la Fit Cisl vince le elezioni per le Rsu | Percentuale che sfiora il 70%
La Fit Cisl ha ottenuto quasi il 70% dei voti nelle elezioni per le Rappresentanze Sindacali Unitarie in Tep. La categoria che rappresenta i lavoratori dei trasporti, ambiente e servizi ha conquistato un risultato positivo, con una percentuale vicina al totale delle schede scrutinati. L’affluenza e il risultato evidenziano una forte presenza della Fit Cisl nel settore. La vittoria si è concretizzata con un consenso elevato tra i lavoratori che hanno espresso il loro voto.
La Fit Cisl, categoria che organizza e rappresenta i lavoratori dei trasporti dell'ambiente e dei servizi, ottiene un risultato positivo alle elezioni per il rinnovo della Rappresentanza Sindacale Unitaria in Tep, con una percentuale di voti che sfiora il 70% delle schede scrutinate e con la. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Notizie e thread social correlati
La Femca Cisl AbruzzoMolise vince le elezioni Rsu alla Barberini di Città Sant’Angelo: eletti 4 delegatiLa Femca Cisl AbruzzoMolise ha ottenuto una vittoria alle elezioni per la rappresentanza sindacale unitaria nello stabilimento Barberini di Città...
Siderurgia Terni: la Fim vince le elezioni RSU all’Arvedi-AstNelle recenti elezioni RSU presso lo stabilimento siderurgico di Terni, la Fim si è aggiudicata la maggioranza dei seggi.
Contratto Guess, Fit Cisl Non solo più soldi ma anche welfare aziendaleLa Fit Cisl ha già firmato il 19 maggio l'accordo sul premio di risultato per i lavoratori del magazzino Guess. Il welfare convertibile con maggiorazione ... piacenzasera.it
Incidente mortale alla Centrale del Latte di Torino, la Fit Cisl ha proclamato 8 ore di scioperoL’incidente si è verificato oggi intorno alle ore 13 in via Filadelfia 220, quartiere Santa Rita: qui, da una prima ricostruzione, il magazziniere coinvolto avrebbe riportato un violento trauma cranic ... quotidianopiemontese.it