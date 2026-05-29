Tep la Fit Cisl vince le elezioni per le Rsu | Percentuale che sfiora il 70%

Notizia in breve

La Fit Cisl ha ottenuto quasi il 70% dei voti nelle elezioni per le Rappresentanze Sindacali Unitarie in Tep. La categoria che rappresenta i lavoratori dei trasporti, ambiente e servizi ha conquistato un risultato positivo, con una percentuale vicina al totale delle schede scrutinati. L’affluenza e il risultato evidenziano una forte presenza della Fit Cisl nel settore. La vittoria si è concretizzata con un consenso elevato tra i lavoratori che hanno espresso il loro voto.