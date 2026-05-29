Tennistavolo Master | Curarati trionfa Antonucci sfiora il titolo
Curarati ha vinto il torneo di tennistavolo Master, mantenendo il titolo per il quarto anno consecutivo. Antonucci ha raggiunto la finale, sfiorando il primo posto, ma ha perso nel quinto set. La partita decisiva si è giocata negli ultimi scambi, con Curarati che ha mantenuto la calma nei momenti chiave. La vittoria conferma la sua continuità nel circuito, mentre Antonucci si ferma a un passo dalla conquista.
? Domande chiave Come ha fatto Curarati a mantenere il primato per quattro anni?. Quali episodi hanno deciso il quinto set di Antonucci?. Chi ha interrotto la corsa dei favoriti nella prova di doppio?. Cosa ha permesso a Zanetti di vincere a Latisana?.? In Breve Antonucci perde la finale over 60 contro Roncaccioli per 9-11 nel quinto set.. Coppia Curarati-Antonucci raggiunge la semifinale doppi cedendo ai modenesi Toni e Benetti per 2-3.. Zanetti vince il torneo interregionale Over 8 a Latisana per la società ferrarese.. Mugellini perde in semifinale over 60 contro lo Zambonini dopo superare i gironi.. Sergio Curarati conquista il suo quarto titolo consecutivo nella categoria 50-60 durante i Campionati regionali Master a San Felice sul Panaro, guidando i successi della Giara Assicurazioni nel fine settimana sportivo. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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