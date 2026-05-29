Tennistavolo Master | Curarati trionfa Antonucci sfiora il titolo

Notizia in breve

Curarati ha vinto il torneo di tennistavolo Master, mantenendo il titolo per il quarto anno consecutivo. Antonucci ha raggiunto la finale, sfiorando il primo posto, ma ha perso nel quinto set. La partita decisiva si è giocata negli ultimi scambi, con Curarati che ha mantenuto la calma nei momenti chiave. La vittoria conferma la sua continuità nel circuito, mentre Antonucci si ferma a un passo dalla conquista.