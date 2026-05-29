Due giocatori hanno contribuito alla vittoria del team italiano ai Campionati Nazionali Over 45, con uno di loro che ha segnato il punto decisivo. L’ingresso di un nuovo atleta, Cataliotti, ha rafforzato la squadra, favorendo il risultato finale. La competizione si è svolta in un torneo che ha visto la partecipazione di diversi atleti del settore. La squadra ora si prepara per l’evento successivo, con l’obiettivo di raggiungere Sanremo.

? Punti chiave Chi sono i giocatori che hanno garantito la vittoria decisiva?. Come ha influito l'arrivo di Cataliotti sul successo del gruppo?. Quali sfide hanno dovuto superare per staccare il biglietto regionale?. Come si prepareranno i tennisti per la sfida dello scudetto?.? In Breve Squadra guidata da Mauro Manghi e Marco Mori dopo successi contro Reggio Emilia e Anzola.. Andrea Notari, Jean Christophe Cataliotti, Andrea Grassi e Andrea Finelli compongono il gruppo.. Torneo nazionale classe 4.3 con 32 squadre partecipanti previsto per settembre.. Obiettivo Finals di Sanremo fissate per ottobre per conquistare lo scudetto.. Il Circolo Tennis Tricolore approda al tabellone nazionale Over 45 dopo aver conquistato uno dei primi due posti nella classifica dell’Emilia-Romagna. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tennis, il Tricolore vola ai Nazionali Over 45: l’obiettivo è Sanremo

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