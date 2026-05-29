Il Circolo Tennis Tricolore ha raggiunto la fase nazionale del campionato Over 45, riservato ai tennisti con classifica 4. La squadra, guidata dal capitano Mauro Manghi e dal vice Marco Mori, ha ottenuto il pass dopo aver superato le fasi precedenti. La qualificazione rappresenta un risultato importante per il club, che ora si prepara a competere a livello nazionale con la propria formazione.

Il Circolo Tennis Tricolore esulta per un grande risultato: l’approdo al tabellone nazionale. La formazione guidata dal capitano Mauro Manghi e dal vice Marco Mori ha conquistato il pass per la fase nazionale del campionato Over 45 limitato ai tennisti classificati 4.3. Un traguardo tutt’altro che banale, considerando il lungo percorso necessario: dalle selezioni provinciali fino al tabellone regionale, dove il Tricolore è riuscito a chiudere tra le prime due squadre dell’ Emilia-Romagna, staccando così il biglietto per il tabellone nazionale a 32 squadre che scatterà a settembre. Un risultato costruito soprattutto sullo spirito di squadra, vera anima del gruppo reggiano, ma anche sulla qualità e sull’esperienza dei giocatori scesi in campo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Tennis: grande risultato per la squadra capitanata da Manghi. Il Tricolore fa l’impresa. Gli Over 45 ai nazionali

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