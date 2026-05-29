L’Unione Europea ha multato Temu con 200 milioni di euro per violazioni delle norme sulla trasparenza e la protezione dei consumatori. L’indagine ha rilevato pratiche ingannevoli nelle pubblicità e nelle politiche di restituzione. La multa si applica alle attività di vendita online condotte dalla piattaforma nell’UE. Da ora, i consumatori avranno maggiori diritti e maggiore chiarezza sulle condizioni di acquisto. La decisione è immediatamente esecutiva e obbliga Temu a modificare le sue pratiche.

Temu finisce nel mirino dell’Unione Europea e questa volta la cifra è di quelle che fanno rumore. La Commissione Europea ha infatti inflitto alla piattaforma di e-commerce cinese una sanzione da 200 milioni di euro per presunte violazioni del Digital Services Act (DSA), il regolamento che impone ai grandi colossi digitali obblighi sempre più stringenti sulla sicurezza degli utenti e sul controllo dei contenuti e dei prodotti presenti sulle proprie piattaforme. La decisione arriva dopo un’indagine durata quasi due anni e rappresenta uno dei casi più rilevanti dall’entrata in vigore della normativa europea sui servizi digitali. Al centro della... 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Temu, multa shock da 200 milioni dall’Unione Europea: cosa è stato trovato e cosa cambia per chi compra online

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Temi più discussi: L’Europa multa Temu per 200 milioni: Rischi per la sicurezza dei consumatori; Vendita di prodotti illegali, multa a Temu per 200 milioni di euro; I prodotti illegali e rischiosi per cui Temu ha preso oggi l'ennesima sanzione di 200 milioni di euro da Ue; 200 milioni di multa per Temu - ma poteva essere molto peggio per il colosso cinese.

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