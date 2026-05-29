Temporali e caldo sull’Italia Fine maggio instabile

Da tv2000.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il fine maggio in Italia si presenta caratterizzato da condizioni di instabilità e temperature elevate. Diverse regioni sono sotto allerta gialla a causa di temporali previsti, soprattutto al Nord. Le temperature sono sopra la media stagionale e l'afa si percepisce in molte aree, mentre le piogge temporalesche sono concentrate nelle zone settentrionali. La situazione meteorologica rimane variabile con rischio di precipitazioni intense e brevi temporali locali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Allerta gialla in diverse Regioni d’Italia. Non solo caldo ed afa perché al nord sono invece in arrivo temporali. Servizio di Marco Bergamaschi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

temporali e caldo sull8217italia fine maggio instabile
© Tv2000.it - Temporali e caldo sull’Italia. Fine maggio instabile
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Temporali e caldo sull'Italia. Fine maggio instabile

Video Temporali e caldo sull'Italia. Fine maggio instabile

Notizie e thread social correlati

Fine del caldo africano, ma scatta l’allarme meteo: 48 ore di temporali violenti sull’ItaliaDopo il picco di caldo anomalo per maggio, l’Italia si prepara a 48 ore di temporali intensi.

Leggi anche: Caldo africano sull’Italia, poi cambia tutto: temporali e grandine dal 28 maggio

Temi più discussi: Meteo, caldo estivo sull'Italia ma arrivano temporali al Centro-Sud; Caldo, rientra l'allerta rossa. Tempo instabile, rischio temporali; E' picco di caldo e afa, poi i temporali porteranno un leggero calo termico; Meteo, picco del caldo sull’Italia. Anche temporali e grandine al Nord. Le previsioni.

temporali e caldo sullMeteo, picco del caldo sull’Italia. Anche temporali e grandine al Nord. Le previsioniL'anticiclone di matrice subtropicale continua a dominare la scena in Europa e in Italia con la prima ondata di calore della stagione 2026. Anche nel nostro Paese il clima si è fatto di stampo estivo ... meteo.it

temporali e caldo sullMeteo, caldo estivo sull'Italia ma arrivano temporali al Centro-SudAl Nord al mattino stabilità diffusa con sole prevalente su tutte le regioni. Al pomeriggio instabilità su Alpi, Prealpi e Appennino settentrionale; velature su coste e pianure. Tra la serata e la not ... tg24.sky.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web