Il fine maggio in Italia si presenta caratterizzato da condizioni di instabilità e temperature elevate. Diverse regioni sono sotto allerta gialla a causa di temporali previsti, soprattutto al Nord. Le temperature sono sopra la media stagionale e l'afa si percepisce in molte aree, mentre le piogge temporalesche sono concentrate nelle zone settentrionali. La situazione meteorologica rimane variabile con rischio di precipitazioni intense e brevi temporali locali.

Allerta gialla in diverse Regioni d’Italia. Non solo caldo ed afa perché al nord sono invece in arrivo temporali. Servizio di Marco Bergamaschi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Temporali e caldo sull'Italia. Fine maggio instabile

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