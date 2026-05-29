tempo da lupi

Il tempo è brutto, con pioggia e vento forte. La storia del lupo grigio in Italia riguarda il suo ritorno in alcune aree del Paese. Negli ultimi anni, sono stati avvistati e documentati alcuni esemplari, che si sono stabiliti in zone montuose e appenniniche. Sono stati registrati incontri tra lupi e persone, oltre a interventi di monitoraggio e tutela da parte delle autorità. La presenza del predatore si inserisce nel quadro della fauna selvatica italiana.

La storia del lupo grigio in Italia racconta qualcosa del nostro rapporto con la natura e la difficoltà di accettare la coesistenza Si stima che ci siano circa 3.500 lupi grigi distribuiti in buona parte dell’Italia. Dopo essere quasi scomparsi, sono tornati ad aumentare dagli anni Settanta grazie ai divieti di caccia e all’inserimento nelle liste delle specie protette. L’abbandono delle attività agricole tradizionali e lo spopolamento delle aree più interne del territorio nazionale hanno contribuito a creare habitat “sicuri” per il lupo, la cui popolazione è aumentata velocemente. Si sono così create forti tensioni tra l’esigenza di tutelare la specie, ma anche gli abitanti e le loro attività nelle aree più popolate dai lupi. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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