A partire da ottobre, il direttore d’orchestra inizierà le prove per l’opera Otello. Ha dichiarato di essere ancora un uomo libero, ma che da quel momento sarà “schiavo dell’orchestra” e del teatro, anche se in modo volontario.

“Sono ancora un uomo libero, poi a ottobre comincio le prove per Otello, quindi da ottobre sarò schiavo dell’orchestra, schiavo del Teatro ma lo sarò volentieri. Il fatto che Verdi abbia scritto l’Otello a 73 anni, esattamente i miei anni oggi, mi rende qualificato almeno umanamente nel tentare ancora una volta quest’opera”. Così il maestro Myung-whun Chung, nuovo direttore musicale del Teatro alla Scala, che salirà sul podio per dirigere l’orchestra nel corso della nuova stagione. “Io amo l’Italia, amo questi musicisti e questa orchestra con cui ho una lunga relazione da 37 anni, già dall’inizio già dalla prima prova avevo l’impressione che loro mi capissero, il che è una cosa rara”, ha spiegato Chung. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Teatro Scala, Chung: "Da ottobre sarò volentieri schiavo dell’orchestra"

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Scala, inizia l'era Chung: Da ottobre sarò volentieri schiavo del teatro

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