teatro a perugia meraviglie al morlacchi

La nuova stagione del Teatro Morlacchi di Perugia è stata presentata ieri sera a Solomeo dal presidente del Teatro Stabile dell’Umbria e dal direttore. Il teatro si propone come uno spazio aperto, popolare e contemporaneo, capace di accogliere diversi generi e pubblico. La programmazione punta a unire mondi differenti, mantenendo un approccio inclusivo e moderno. La presentazione ha coinvolto le figure di riferimento dell’ente teatrale, senza dettagli su spettacoli specifici.

Un teatro aperto, popolare e contemporaneo, capace di tenere insieme mondi diversi. Nasce da questa visione la nuova stagione del Teatro Morlacchi di Perugia, raccontata ieri sera a Solomeo, dal presidente del Teatro Stabile dell’Umbria Brunello Cucinelli e dal direttore Nino Marino. "Ci saranno – ha detto Marino – grandi interpreti della scena italiana, nuove generazioni di artisti, classici, teatro di regia, nuove scritture, spettacoli tratti da importanti opere letterarie, danza, teatro civile. Linguaggi differenti che convivono senza gerarchie, mettendo in dialogo pubblici ed esperienze diverse". I NUMERI. Il cartellone offre 33 spettacoli: 25 di prosa – di cui 5 audiodescritti – e 8 di danza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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