Teatranimahub in scena Bambole | il nuovo psicodramma di Alberto Cordaro apre una finestra sugli anni Settanta

Da agrigentonotizie.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il nuovo spettacolo “Bambole” di Alberto Cordaro, interpretato come psicodramma, è in scena nella rassegna teatrale e musicale “Mariuccia Linder” 20252026. La manifestazione è promossa dall’associazione culturale TeatrAnima di Agrigento.

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Nuovo appuntamento con la rassegna teatrale e musicale “Mariuccia Linder” 20252026 promossa dall’associazione culturale TeatrAnima di Agrigento. Sabato 30 maggio alle 18, negli spazi del Teatranimahub in via Oblati 96 all’interno dell’ex istituto Gioeni-Salesiani, andrà in scena “Bambole”. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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