Teatranimahub in scena Bambole | il nuovo psicodramma di Alberto Cordaro apre una finestra sugli anni Settanta
Il nuovo spettacolo “Bambole” di Alberto Cordaro, interpretato come psicodramma, è in scena nella rassegna teatrale e musicale “Mariuccia Linder” 20252026. La manifestazione è promossa dall’associazione culturale TeatrAnima di Agrigento.
Nuovo appuntamento con la rassegna teatrale e musicale “Mariuccia Linder” 20252026 promossa dall’associazione culturale TeatrAnima di Agrigento. Sabato 30 maggio alle 18, negli spazi del Teatranimahub in via Oblati 96 all’interno dell’ex istituto Gioeni-Salesiani, andrà in scena “Bambole”. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: "Bambole": nella sala Strehler del Biondo in scena lo psicodramma di Alberto Cordaro
Leggi anche: "Itinerari siciliani", violoncello e voce in scena: nuovo appuntamento al Teatranimahub