Il sindaco di Taranto ha proclamato per oggi il lutto cittadino. Oggi parte alla volta del Mali la salma di Bakari Sako, 35enne bracciante maliano che venne ammazzato a coltellate in piazza Fontana all'alba del 9 maggio. Nel provvedimento che ha firmato, Pietro Bitetti ha disposto che fra l'altro siano abbassate le saracinesche dei negozi dalle 12 per mezz'ora. Per l'omicidio di Bakari Sako ci sono sette indagati fra cui sei detenuti e fra questi, quattro minorenni. . 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Taranto: oggi lutto cittadino per la morte di Bakari Sako ucciso a coltellate Proclamato dal sindaco

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