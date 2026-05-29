Taranto il Comune contesta il divieto | una scelta sproporzionata

Notizia in breve

A Taranto, il Comune ha contestato il divieto imposto dalla Prefettura di Benevento, ritenendolo sproporzionato. La questione riguarda anche l’assenza di considerazione da parte della Prefettura per un comportamento avvenuto a Massafra. La decisione ha bloccato le attività di promozione della squadra di calcio locale, impedendo la partecipazione a eventi e iniziative pubbliche. La disputa si concentra sulla legittimità e sulla proporzionalità della misura adottata.