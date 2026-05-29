Taranto il Comune contesta il divieto | una scelta sproporzionata
A Taranto, il Comune ha contestato il divieto imposto dalla Prefettura di Benevento, ritenendolo sproporzionato. La questione riguarda anche l’assenza di considerazione da parte della Prefettura per un comportamento avvenuto a Massafra. La decisione ha bloccato le attività di promozione della squadra di calcio locale, impedendo la partecipazione a eventi e iniziative pubbliche. La disputa si concentra sulla legittimità e sulla proporzionalità della misura adottata.
? Domande chiave Perché la Prefettura di Benevento ha ignorato il comportamento a Massafra? Come influirà questo blocco sulle possibilità di promozione del Taranto? Quali responsabilità ha assunto la società per garantire la sicurezza? Chi potrà finalmente sbloccare la vendita dei biglietti per i pugliesi??? In Breve Tifosi dimostrano correttezza durante la partita d'andata disputata a Massafra. Società rossoblù garantisce sicurezza logistica ed economica per l'evento. Provvedimento de . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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