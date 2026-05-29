Un uomo ha svaligiato il frigorifero di un hotel in via Gorizia. La scoperta è stata fatta dal proprietario, che ha notato il frigorifero vuoto e danneggiato. L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi, ma non ci sono ancora dettagli su eventuali telecamere o sospetti. La polizia ha avviato indagini per identificare il responsabile.

Chi l’ha detto che il crimine non ha orari? Di sicuro ha un appetito formidabile. Lo sa bene il titolare dell’Hotel Moderno di via Gorizia, vicino al passaggio a livello di via Tripoli, che nei giorni scorsi non ha ricevuto il classico cliente d’affari, ma un ospite decisamente fuori cartella. Un ladro, immortalato dalle telecamere interne, è riuscito a intrufolarsi nella struttura nel cuore della notte. I suoi obiettivi? Niente casseforti blindate o segreti di Stato. Il misterioso incursore si è diretto a colpo sicuro verso il frigorifero dell’albergo, svaligiandolo con un entusiasmo degno del miglior buffet internazionale. Tra snack e bibite, il malvivente ha consumato il suo personale spuntino fuori orario a scrocco totale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Svaligia il frigorifero dell’hotel

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