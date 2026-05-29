Supereroi calati dal tetto | la magia di BuildRock al San Matteo

Due persone si sono calate dal tetto di un edificio, indossando costumi da supereroi, in un evento organizzato presso l'ospedale San Matteo. Gli acrobati hanno eseguito la discesa con tecniche di arrampicata e corde, affrontando temperature elevate durante l'operazione. L'intervento è durato alcuni minuti, senza incidenti o feriti. Nessuna altra informazione sulla natura dell'evento o sulle motivazioni dietro l'azione è stata comunicata.

? Punti chiave Chi sono i supereroi che si sono calati dal tetto?. Come hanno fatto gli acrobati a gestire il caldo intenso?. Perché è stata scelta proprio una discesa acrobatica per i bambini?. Quale impatto ha avuto questa sorpresa sul percorso di cura?.? In Breve Acrobati BuildRock calati dal tetto con Superman, Iron Man, Thor, Spiderman, Deadpool e Luigi.. Personaggi Elsa, Cappuccetto Rosso, Mario e Aquaman hanno accolto i bambini a terra.. Iniziativa organizzata il 29 maggio 2026 presso i reparti pediatrici del Policlinico San Matteo.. L'evento mira a mitigare lo stress del ricovero tramite supporto psicologico e ludico.. Questa mattina, 29 maggio 2026, i corridoi del Policlinico San Matteo di Pavia si sono trasformati in un palcoscenico di meraviglia per i piccoli pazienti ricoverati grazie all’arrivo dei supereroi di BuildRock. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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