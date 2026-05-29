SuperEnalotto montepremi ai massimi storici | tutto sul jackpot record

Il jackpot del SuperEnalotto ha raggiunto i 171,5 milioni di euro, il massimo storico per il gioco. La cifra rappresenta il montepremi più alto mai registrato fino ad ora. La somma è stata raggiunta dopo diverse estrazioni senza vincitori di prima categoria. La prossima estrazione si svolgerà con questa cifra in palio.

Il jackpot del SuperEnalotto ha raggiunto 171.500.000 di euro, una cifra che lo colloca tra i montepremi più elevati mai registrati nella storia del gioco. Il premio continua ad accumularsi concorso dopo concorso dall’ultima vincita del 6, centrata il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, quando fu assegnato un premio da 35,4 milioni di euro. Da allora, nessun giocatore ha più indovinato la combinazione vincente completa, e il montepremi non ha smesso di crescere. Un jackpot che aumenta a ogni estrazione:. Il meccanismo alla base dell’accumulo è strutturale: a ogni concorso, una quota delle giocate effettuate alimenta il montepremi. 🔗 Leggi su Tpi.it

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SuperEnalotto - Estrazione e risultati 13/01/2026

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