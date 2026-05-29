Oggi si svolgono le prove libere del Gran Premio di Aragon, sesto appuntamento del Mondiale Superbike 2026. La giornata inizia con le sessioni di allenamento, trasmesse in streaming e visibili in televisione. La gara si terrà nel fine settimana, con orari e programma ufficiali già comunicati. La pista spagnola ospita questa tappa, che coinvolge piloti e team in vista delle qualifiche e della corsa.

Si apre un nuovo capitolo di grande importanza per il Mondiale di superbike 2026. Nella giornata odierna, venerdì 29 maggio, prenderà il via ufficialmente il Gran Premio di Aragon, sesto appuntamento dell’annata, uno degli appuntamenti più interessanti dell’intero calendario. Quale sarà il programma? Si gareggerà, come tradizione, sul tracciato denominato MotorLand di Alcaniz. Si inizierà con la prima sessione di prove libere alle ore 10.35, mentre la seconda prenderà il via alle ore 15.00. Da domani si inizierà a fare sul serio tra superpole e tre manche. Ad ogni modo l’unica domanda che si può fare prima della tappa spagnola è: “Si fermerà mai il dominio totale di Nicolò Bulega”? Al momento la risposta è un “no” enorme ma, per la legge dei grandi numeri, prima o poi potrebbe accadere. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Superbike oggi in tv, GP Aragon 2026: orari prove libere, programma, streaming

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