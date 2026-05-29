Sul Passante non ci sono risposte e questo è un problema

Non ci sono aggiornamenti sul Passante di Bologna, l’opera prevista per alleggerire il traffico nell’area. Le autorità non hanno fornito nuove informazioni sulle tempistiche o sullo stato dei lavori. La mancanza di risposte alimenta l’incertezza sulla realizzazione del progetto, che dovrebbe migliorare la circolazione stradale nella zona. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata riguardo a eventuali sviluppi o modifiche al piano iniziale.

Ancora nessuna novità sul Passante, l’opera che dovrebbe decongestionare il traffico veicolare dell’autostrada attorno a Bologna. A dirlo è il sindaco Matteo Lepore, che è intervenuto durante il congresso della Uil, in corso durante la mattina di oggi, venerdì 29 maggio, al Dumbo.Registrati alla. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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