Sul Marecchia nasce la scala per anguille | inaugurato un percorso per aiutarne la migrazione

Da riminitoday.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sul fiume Marecchia, sotto il Ponte dello Scout nel Comune di Rimini, è stata inaugurata una scala di risalita destinata alle anguille giovani, chiamate “ceche”. Questa struttura è stata realizzata per facilitare il loro percorso di migrazione durante il ciclo riproduttivo. La scala permette alle anguille di risalire il corso d’acqua più facilmente, supportando così il loro viaggio verso le aree di riproduzione.

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Un vero e proprio “percorso dedicato” per permettere alle anguille di compiere il proprio viaggio riproduttivo: sul fiume Marecchia, sotto il Ponte dello Scout nel Comune di Rimini, è stata inaugurata la scala di risalita per “ceche”, così si chiamano i giovani esemplari di anguilla europea. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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