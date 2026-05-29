Sul Lago di Como c' è un paese che ha aperto una petizione contro il degrado dei mesi estivi

A Mandello del Lario, sul Lago di Como, è stata avviata una petizione per chiedere interventi contro il degrado estivo. La raccolta firme mira a sensibilizzare le autorità su problemi che, secondo i cittadini, peggiorano durante i mesi caldi. La protesta è partita prima dell'inizio ufficiale dell'estate, evidenziando un malcontento diffuso tra gli abitanti. La petizione si focalizza sulla necessità di interventi concreti per migliorare le condizioni del paese durante la stagione turistica.

L'estate non è ancora entrata nel vivo ma la protesta è già partita. Sul Lago di Como, nel ramo lecchese a Mandello del Lario, è stata avviata una raccolta firme per chiedere un intervento deciso contro quello che molti cittadini definiscono un degrado ormai diventato cronico durante la bella. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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