Sudamerica | nasce il Compromesso di Santiago contro le mafie
In Sudamerica è stato firmato il Compromesso di Santiago, un accordo volto a contrastare le attività mafiose. Le forze di intelligence si concentrano su come colmare le lacune normative tra i paesi della regione. Si stanno definendo meccanismi pratici per bloccare i flussi finanziari delle organizzazioni criminali transnazionali. L’intesa mira a rafforzare la cooperazione tra le nazioni per combattere le attività illecite.
? Domande chiave Come riusciranno le intelligence a colmare il vuoto normativo regionale?. Quali meccanismi concreti bloccheranno i flussi finanziari delle mafie transnazionali?. Chi gestirà operativamente il nuovo gruppo di lavoro congiunto?. Quando verranno valutati i primi risultati reali di questa strategia?.? In Breve Francisco Pérez Mackenna sottolinea l'inefficacia degli sforzi nazionali isolati contro le mafie.. Creazione di un gruppo di lavoro congiunto per gestire le emergenze criminali.. Scambio dati tra intelligence, polizie e procure per bloccare flussi finanziari illeciti.. Verifica formale dei risultati prevista entro i prossimi 180 giorni. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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