Il 27 maggio 2026 si è svolto il taglio del nastro della mostra “CchiùArt”, promossa dall’omonimo collettivo artistico guidato da Christophe Mourey. L’esposizione, ospitata nel museo archeologico, ha visto la partecipazione di diciotto artisti contemporanei. Il pubblico ha risposto con entusiasmo, contribuendo a un afflusso significativo di visitatori. La mostra rimarrà aperta fino a una data ancora da comunicare.

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© Primacampania.it - Successo di pubblico alla mostra “CchiùArt”: il museo archeologico impreziosito dalle opere di diciotto artisti contemporanei

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