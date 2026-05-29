Studio di Confartigianato | Imprenditoria femminile sempre più presente

La Maremma si conferma tra i territori italiani con la maggiore presenza di occupazione femminile indipendente. Secondo i dati elaborati dall’Ufficio studi di Confartigianato, la Maremma si colloca al settimo posto nazionale per peso dell’occupazione femminile, con una percentuale del 27,2%. La seconda provincia toscana in classifica è Prato con il 25,5%, seguita da Livorno e Siena. Un dato che fotografa un territorio dove l’imprenditoria femminile continua ad avere un ruolo importante nonostante un quadro generale ancora caratterizzato da difficoltà strutturali e da una lieve flessione del numero complessivo delle imprese. Secondo lo studio della Camera di commercio, tra Grosseto e Livorno ci sono complessivamente 15. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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