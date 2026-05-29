Studio di Confartigianato | Imprenditoria femminile sempre più presente
Uno studio di Confartigianato mostra che l’imprenditoria femminile sta crescendo in diverse aree del paese. La Maremma si distingue come una delle zone italiane con il maggior numero di donne che avviano attività autonome. I dati evidenziano un aumento costante di occupazione femminile nel settore imprenditoriale. La presenza di imprenditrici indipendenti si conferma significativamente alta in questa regione rispetto ad altre zone del territorio nazionale.
La Maremma si conferma tra i territori italiani con la maggiore presenza di occupazione femminile indipendente. Secondo i dati elaborati dall’Ufficio studi di Confartigianato, la Maremma si colloca al settimo posto nazionale per peso dell’occupazione femminile, con una percentuale del 27,2%. La seconda provincia toscana in classifica è Prato con il 25,5%, seguita da Livorno e Siena. Un dato che fotografa un territorio dove l’imprenditoria femminile continua ad avere un ruolo importante nonostante un quadro generale ancora caratterizzato da difficoltà strutturali e da una lieve flessione del numero complessivo delle imprese. Secondo lo studio della Camera di commercio, tra Grosseto e Livorno ci sono complessivamente 15. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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