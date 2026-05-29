Street food tornei di volley e osservazione delle stelle | al via la grande Festa di Quartiere

La Festa di Quartiere Coriano–Ospedaletto–Pianta si svolgerà domenica 31 maggio, dalle 16 alle 22, al Parco Europa in via Europa a Forlì. L’evento, originariamente programmato per il 10 maggio, è stato rinviato a causa del maltempo. La giornata prevede street food, tornei di volley e osservazione delle stelle.

La Festa di Quartiere Coriano–Ospedaletto–Pianta, inizialmente prevista per domenica 10 maggio, è stata rinviata a causa del maltempo e si svolgerà domenica 31 maggio, dalle 16 alle 22, presso il Parco Europa, in via Europa a Forlì.L’appuntamento, aperto a tutta la cittadinanza, sarà un. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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