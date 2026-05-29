Il 29 maggio 2026 si è celebrato il 52° anniversario della strage di piazza della Loggia a Brescia. La giornata ha visto eventi e momenti di memoria dedicati alle vittime dell’attacco avvenuto nel 1974. In occasione della ricorrenza è stato pubblicato un podcast che rende omaggio ai caduti. La commemorazione si è svolta con iniziative pubbliche e private, senza particolari interruzioni o dichiarazioni ufficiali.

Brescia, 29 maggio 2026 – Giornata costellata da eventi e riflessioni ieri a Brescia per commemorare il 52esimo dalla strage di piazza Loggia. Gli otto rintocchi delle campane alle 10,12 hanno ricordato le vittime in una piazza ancora affollata di studenti, lavoratori, autorità, tutti riuniti a sventolare bandiere per omaggiare la democrazia. https:www.ilgiorno.itbresciacronacapiazz-loggia-covo-neofascisti-gfrmqfpm La giornata, come sempre organizzata dalla Casa della memoria, dal Comune e da numerose altre realtà, è stata anticipata da una messa al Vantiniano e ha visto la tradizionale deposizione delle corone di fiori alla stele dei caduti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Strage di piazza della Loggia, per non dimenticare: ecco il podcast che omaggia i caduti di Brescia

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