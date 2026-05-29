Dopo otto anni, il gestore della discoteca coinvolta nella tragedia di Corinaldo è stato arrestato. Mercoledì, un maresciallo dei carabinieri ha telefonato per comunicargli l’ordine di carcerazione, poiché la sentenza definitiva era stata emessa. Poco prima, Marco Cecchini si era già presentato alle autorità, trovandosi con la borsa pronta, per costituirsi.

Aveva già la borsa pronta perché prima che un maresciallo dei carabinieri, mercoledì, lo contattasse per dirgli che dovevano eseguire l’ordine di carcerazione perché la sentenza per la strage della discoteca Lanterna Azzurra era diventata definitiva, Marco Cecchini aveva deciso di costituirsi. Non reggeva più l’attesa dopo che la Corte di Cassazione, il 5 maggio scorso, aveva confermato tutte le condanne del filone bis sulla tragedia di Corinaldo. Tutte quelle dei sette imputati che avevano scelto di procedere con il rito abbreviato, quello che permette uno sconto di pena di un terzo in caso di condanna. Sapeva dj Marco, gestore di fatto... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Strage di Corinaldo. La svolta dopo 8 anni: in carcere il dj-gestore della discoteca maledetta

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