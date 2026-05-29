Una donna ha presentato denuncia per presunta incompatibilità legata a procedure di surrogazione, evidenziando difficoltà di rappresentanza politica. La vicenda riguarda questioni di legittimità e diritti, con il soggetto coinvolto che ha sottolineato la mancanza di tutela e il peso di decisioni interne che si riflettono anche sulla scena pubblica. La questione si inserisce in un quadro di tensioni tra pratiche di maternità surrogata e le norme vigenti, evidenziando le criticità di una rappresentanza ancora insufficiente.

Tempo di lettura: 3 minuti Storie di surroghe, di incompatibilità (presunta) e di un peso politico che diventa fragile dentro casa e nella rappresentazione esterna. Serie di bucce di banana che l’amministrazione Moretti fa difficoltà ad evitare e lo scivolone è sempre all’ordine del giorno anche se c’è la capacità, e questo va detto, di riuscire sempre ad appigliarsi. Fin quando, non è dato saperlo, ma per ora è così. Le tensioni restano, il gruppo definito coeso ma con a forte dialettica interna, riesce a far passare la surroga del dimissionario Buonanno. La nomina finisce su De Stefano ed ecco la buccia con l’opposizione che chiede chiarimenti sulla presunta incompatibilità del nominato, dipendente della Solofra Servizi, partecipata del comune irpino. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Storie di surroghe, incompatibilità (presunta) e poca rappresentanza: le bucce di banana per Moretti

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