Stephan El Shaarawy e Ludovica Pagani si sono sposati, con lui in un completo blu con spilla e lei in un abito midi con dettagli vintage. La cerimonia si è svolta in modo riservato, senza dettagli pubblici su location o partecipanti. Entrambi hanno scelto look eleganti e sobri, adatti all’occasione. La coppia ha condiviso alcune immagini sui social, senza commenti ufficiali. Non sono stati diffusi dettagli su eventuali celebrazioni o altri aspetti della cerimonia.

Per lui un completo doppiopetto firmato Corneliani, in un tono di blu profondo e al tempo stesso luminoso, con cravatta abbinata. A rendere speciale un look, si sa, sono spesso gli accessori e i dettagli, in questo caso ben studiati: scarpe da cerimonia con calzino scuro (elemento che molti sposi e ospiti, ultimamente, sembrano scordare troppo spesso), pochette bianca nel taschino e un'elegante spilla gioiello appuntata sul rever della giacca. Per la sposa un total look bianco, come da tradizione, con abito dalla lunghezza midi e blazer monopetto, entrambi del brand The Archivia (lo stesso che di recente ha vestito Chanel Totti sul red carpet di Cannes). 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Stephan El Shaarawy e Ludovica Pagani hanno detto «sì», lui in blu e lei in midi

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El Shaarawy e Ludovica Pagani si sono sposati, il matrimonio nella chiesa sconsacrata a Roma

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