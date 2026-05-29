Stellantis ha chiarito di non condividere la stima del ministro Urso, che prevedeva la produzione di un milione di veicoli in Italia entro il 2030. L’azienda ha specificato che il nuovo piano non prevede un incremento così rapido né il raggiungimento di quella cifra. La casa automobilistica ha aggiunto che i piani di produzione saranno aggiornati in base alle esigenze di mercato e alle strategie di investimento, senza confermare obiettivi numerici specifici.

Sconfessa il ministro Adolfo Urso sull’obiettivo di produrre un milione di veicoli in Italia entro il 2030. Fa un passo indietro sul target di 100mila auto da assemblare a Mirafiori: “Dipende dal mercato”. Si rivende il progetto E-car di Pomigliano d’Arco e la nuova Alfa Romeo a Melfi come un rafforzamento del Piano Italia del 2024, ma non è vero. E promette che i tagli alla capacità produttiva installata – quindi una riconversione delle fabbriche o – prevista dalla strategia dell’ad Antonio Filosa non riguarderà l’Italia. Non passa giorno senza che Stellantis non si produca in una nuova acrobazia per tenere in piedi il racconto che vedrebbe il “cuore” dell’azienda a Torino e nelle altre fabbriche del Paese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Stellantis sconfessa Urso sul milione di veicoli in Italia. E promette più modelli col nuovo piano: non è vero, ecco perché

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Stellantis, De Palma (Fiom) contro Urso: Il ministro racconta una realtà che non esiste.

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