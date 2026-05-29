Una stella della donazione è stata assegnata a un’istituzione sanitaria dell’Asst Sette Laghi. Il premio riconosce sia le competenze cliniche sia l’impegno nel promuovere una cultura della solidarietà e della donazione di organi e tessuti. La cerimonia si è svolta di recente, evidenziando l’importanza di sensibilizzare la popolazione sull’importanza della donazione. La premiazione sottolinea l’impegno dell’area sanitaria nel favorire pratiche di solidarietà.

Un riconoscimento che premia non solo l’eccellenza clinica, ma anche la capacità di costruire una vera cultura della solidarietà e della donazione. L’Asst Sette Laghi di Varese è stata insignita della Stella della Donazione, il premio promosso da Fondazione Trapianti e consegnato a Milano alle strutture sanitarie lombarde che si sono distinte nella promozione della donazione di organi e tessuti. Accanto all’Asst Valle Olona, anche la realtà sanitaria varesina è stata inserita tra le eccellenze regionali della rete trapiantologica, in un contesto che vede la Lombardia confermarsi ai vertici nazionali per numero di trapianti e capacità organizzativa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Stella della Donazione all’Asst Sette Laghi

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