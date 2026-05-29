Carmelo Anthony è nato a Brooklyn nel 1984. Brooklyn, quartiere di New York, si trova di fronte a Manhattan e ha una popolazione di circa 3 milioni di abitanti.

Carmelo Anthony nasce a Brooklyn nel 1984. Brooklyn è la sponda di New York opposta a Manhattan, snodo principale per l'immigrazione interna ed esterna, con una popolazione che oggi sfiora i 3 milioni di persone. Vive a Red Hook, sobborgo periferico-popolare costruito per ospitare le famiglie dei pescatori al principio del ventesimo secolo e che in quegli anni è investito violentemente dall'epidemia di crack che vedrà il suo epilogo solo negli anni novanta. Deve il suo nome latino al padre di origine portoricana, che viene a mancare quando ha solo due anni. Insieme alla madre e al patrigno vive con due fratelli, una sorella e un cugino che diventa il suo compagno di avventure preferito. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

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