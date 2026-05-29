Stasera in TV — venerdì 29 maggio 2026

Stasera in televisione, venerdì 29 maggio 2026, i principali canali italiani trasmettono una vasta gamma di contenuti. Sono in programma film, serie televisive, programmi di intrattenimento, notiziari e eventi sportivi. La programmazione si distingue per la varietà, offrendo opzioni per diversi gusti e interessi. La sera si presenta ricca di alternative, con trasmissioni che spaziano tra diversi generi e generazioni di spettatori.

Stasera in TV i principali canali italiani propongono una programmazione ampia e variegata, tra film, serie tv, programmi di intrattenimento, informazione e sport. Di seguito la nostra guida alla prima serata, organizzata per canali, per consultare rapidamente il palinsesto e scegliere cosa vedere in TV senza perdere tempo. Buona visione! RAI 1. Con il cuore - Nel nome di Francesco 2026. Evento - In onda alle 21:30. Torna per la 24a edizione " Con il Cuore, nel nome di Francesco ", la maratona di solidarietà organizzata dai frati del Sacro Convento di San Francesco in Assisi a sostegno delle persone in difficoltà in Italia e nel mondo. Il concerto benefico, condotto da Carlo Conti, che torna alla guida dell'evento per il diciannovesimo anno consecutivo, sarà trasmesso in diretta dal sagrato superiore della Basilica di San Francesco. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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