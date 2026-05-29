Cambio di prospettiva e tono per Star City rispetto alla serie di partenza For All Mankind, con un enigmatico Rhys Ifans a guidare il programma spaziale sovietico. Su Apple TV. For All Mankind è stata una delle serie del lancio di Apple TV e se n'è stata lì in sordina, raccogliendo pubblico e consensi, riuscendo a proseguire più a lungo di altre che hanno attirato più attenzione nell'immediato ma hanno già chiuso la loro corsa. Non solo la serie è ancora viva e ha appena chiuso la sua quinta e penultima stagione, ma ha dato vita anche a uno spin-off che porta in scena la stessa storia alternativa dal punto di vista opposto, quello sovietico. Questo è infatti Star City, nuova serie disponibile sulla piattaforma di casa Apple che punta . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Star City, la recensione: il lato sovietico della corsa alla Luna

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Dall’altra parte della Luna: il trailer di “Star City” svela l’incubo spaziale sovieticoÈ stato diffuso il trailer di “Star City”, una nuova serie disponibile su Apple TV.

Speranza vs Paura: Rhys Ifans e gli showrunner ci svelano il lato oscuro della Luna in Star CityGli showrunner e l’attore principale hanno spiegato che Star City, spin-off di For All Mankind, si concentra su un cambio di tono, passando dalla...

Argomenti più discussi: Star City, lo spin-off sovietico di For All Mankind è un esperimento misteriosamente riuscito; Speranza vs Paura: Rhys Ifans e gli showrunner ci svelano il lato oscuro della Luna in Star City; Star City, arriva lo spin-off of di For All Mankind: cosa sapere; Star City: tutto quello che sappiamo sullo spin-off di For All Mankind.

'Star City' Recensioni reddit

Speranza vs Paura: Rhys Ifans e gli showrunner ci svelano il lato oscuro della Luna in Star CityDa diversi danni, da quando Apple TV è arrivata con le sue prime produzioni, una serie ci ha immersi nella corsa allo spazio proponendocene una versione alternativa. Un'ucronia in cui è stata l'Unione ... msn.com