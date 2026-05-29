Star City la recensione | il lato sovietico della corsa alla Luna
In una nuova puntata di Star City, il focus si sposta sul programma spaziale sovietico, con un personaggio interpretato da Rhys Ifans al centro della scena. La narrazione si concentra sulla prospettiva russa, offrendo uno sguardo diverso rispetto alla serie originale. La scena si svolge in un ambiente che richiama gli anni della corsa alla Luna, con ambientazioni che ricordano le strutture sovietiche di quel periodo.
Cambio di prospettiva e tono per Star City rispetto alla serie di partenza For All Mankind, con un enigmatico Rhys Ifans a guidare il programma spaziale sovietico. Su Apple TV. For All Mankind è stata una delle serie del lancio di Apple TV e se n'è stata lì in sordina, raccogliendo pubblico e consensi, riuscendo a proseguire più a lungo di altre che hanno attirato più attenzione nell'immediato ma hanno già chiuso la loro corsa. Non solo la serie è ancora viva e ha appena chiuso la sua quinta e penultima stagione, ma ha dato vita anche a uno spin-off che porta in scena la stessa storia alternativa dal punto di vista opposto, quello sovietico. Questo è infatti Star City, nuova serie disponibile sulla piattaforma di casa Apple che punta . 🔗 Leggi su Movieplayer.it
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La storia rivista dalle serie tv: nell’App de la Lettura il focus di Cecilia Bressanelli. Nel supplemento in edicola e App, Star City (dal 29 su Apple tv), spin-off di For All Mankind, dove è l’Unione Sovietica a mandare il primo uomo sulla Luna https://tinyurl.c facebook
'Star City' Recensioni reddit
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