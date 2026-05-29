Un giocatore è stato portato in ospedale dopo un infortunio durante l’allenamento. Il team medico e tecnico sta lavorando per recuperarlo in vista della partita a Giulianova. La decisione sulla sua presenza in campo rimane incerta fino all’ultimo momento. La squadra aspetta di conoscere l’esito delle verifiche mediche prima di decidere se schierarlo o meno. La situazione tiene in sospeso i tifosi e gli addetti ai lavori.

Senigagliesi sì o Senigagliesi no? Il dilemma è destinato a tenere banco fino al giorno della partita. Dopo essere rimasto a riposo nelle prime due sedute settimanali, ieri l’attaccante esterno è tornato a correre intorno al campo del centro sportivo Fabbri. Staff medico e tecnico faranno di tutto per recuperarlo in vista del match di Giulianova, ma al momento è impossibile fare un pronostico. Di sicuro domenica prossima Senigagliesi (foto) non sarà al meglio, quindi è prevedibile che al massimo potrebbe mettersi a disposizione partendo dalla panchina. L’allenamento di oggi pomeriggio e la rifinitura di domattina – a porte chiuse – chiariranno la situazione a mister Parlato, che in caso di forfait di Senigagliesi sarà chiamato a scegliere tra Moretti e Barazzetta sul lato destro del tridente. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Staff medico e tecnico faranno di tutto per recuperarlo in vista del match di Giulianova. Dubbio Senigagliesi fino all’ultimo

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CompletoEl humilde técnico resultó ser el Rey de la Tecnología su ex se arrepentirá

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