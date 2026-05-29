Stadio Maradona sequestro al punto ristoro | De Laurentiis indagato
Le autorità hanno sequestrato il punto ristoro allo stadio Maradona, portando all'iscrizione nel registro degli indagati di un dirigente della squadra. La misura è stata adottata dopo un esposto non sufficiente a ottenere l'autorizzazione comunale per i lavori. Restano da chiarire chi ha presentato l'esposto che ha portato al sequestro e perché la delibera comunale non fosse stata considerata sufficiente.
? Domande chiave Perché la delibera comunale non è bastata a autorizzare i lavori?. Chi ha presentato l'esposto che ha scatenato il sequestro in tribuna?. Come può De Laurentiis risolvere il blocco delle sale hospitality?. Quali sono le conseguenze legali per l'amministratore del club?.? In Breve Area di 150 metri quadrati nella tribuna autorità colpita dal provvedimento.. Sopralluogo dei vigili urbani effettuato lo scorso 7 maggio.. Club aveva accettato incremento canone di quasi 30mila euro.. Sindaco Manfredi cita divergenza su delibera approvata nel settembre 2025.. A Napoli, il sequestro di una struttura per il ristoro presso lo Stadio Diego Armando Maradona ha coinvolto Aurelio De Laurentiis come indagato per abuso edilizio. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Stadio Maradona, il braccio di ferro continua su un punto di ristoro abusivo
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È scattato il sequestro da parte della Polizia locale di Napoli di una struttura realizzata nella tribuna autorità dello Stadio Maradona, senza il permesso per costruire? facebook
De Laurentiis indagato per punto di ristoro abusivo nello stadio Maradona. Sequestro dei locali a Napoli convalidato dal gip #ANSA x.com
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