Stadio Maradona sequestro al punto ristoro | De Laurentiis indagato

Notizia in breve

Le autorità hanno sequestrato il punto ristoro allo stadio Maradona, portando all'iscrizione nel registro degli indagati di un dirigente della squadra. La misura è stata adottata dopo un esposto non sufficiente a ottenere l'autorizzazione comunale per i lavori. Restano da chiarire chi ha presentato l'esposto che ha portato al sequestro e perché la delibera comunale non fosse stata considerata sufficiente.