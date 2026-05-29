Stadio della Roma a Pietralata la Regione approva lo schema di Convenzione

La Giunta regionale del Lazio ha approvato lo schema di convenzione tra il Commissario di governo, la Regione e Roma Capitale per il nuovo stadio di calcio a Pietralata. La firma riguarda l’accordo per la realizzazione dell’impianto, senza specificare date o ulteriori dettagli sui tempi di costruzione. La convenzione definisce i ruoli e le responsabilità delle parti coinvolte nel progetto.

Rocca: “Passo fondamentale per un’infrastruttura importantissima per la città e il territorio”. L’obiettivo di Euro 2032 Roma, 29 maggio 2026 – La Giunta regionale del Lazio ha approvato lo schema di Convenzione tra il Commissario di governo per la realizzazione degli stadi, la Regione Lazio e Roma Capitale per il nuovo stadio di calcio di Pietralata. La Convenzione avrà validità dal momento della firma fino al 31 dicembre 2032. Con il testo approvato vengono individuati gli uffici regionali competenti e disciplinati i rispettivi compiti nell’ambito del procedimento autorizzatorio unico regionale, il Paur, che comprende la valutazione di impatto ambientale e la conferenza di servizi decisoria. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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Stadio della Roma a Pietralata: sì, ma con regole chiare.

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