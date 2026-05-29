Spreco Off live a Testaccio Estate

Dopo il successo della seconda edizione di SprEco Festival, che si è svolta al Monk Club dal 25 al 27 novembre 2025 con tre giornate sold out, arriva il primo evento off del festival. L’iniziativa si svolge a Testaccio Estate e si propone di sensibilizzare sulla riduzione dello spreco alimentare, sottolineando l’impegno del festival nel promuovere pratiche sostenibili.

Dopo il successo della seconda edizione di SprEco Festival, powered by Indiepanchine, tenutasi al Monk Club dal 25 al 27 novembre 2025 con tre giornate sold out, arriva il primo appuntamento off del festival, che nasce dalla convinzione che la lotta alla crisi ambientale possa passare anche. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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