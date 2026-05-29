La Commissione europea ha presentato la proposta “One journey, one ticket”, che mira a semplificare gli spostamenti in treno tra paesi europei. Attualmente, i viaggi richiedono piattaforme diverse e prenotazioni separate. La nuova iniziativa intende rendere più immediato il processo, eliminando le complicazioni legate alla gestione di biglietti multipli. L’obiettivo è favorire l’uso del treno rispetto ai voli low cost, considerando anche le questioni di costi e impatto ambientale.

C aro carburante, incertezze globali e costo ecologico. I voli low cost potrebbero lasciare il posto ai treni per i viaggi in Europa? In quest’ottica la Commissione europea ha presentato la proposta “One journey, one ticket”, “un viaggio, un biglietto”. L’idea è quella di ricomporre ciò che oggi appare spezzato, trasformando i collegamenti ferroviari tra Paesi diversi in un’esperienza unica, acquistabile con un solo gesto digitale. Dietro questa formula si nasconde un cambio di paradigma. Oggi, infatti, attraversare l’Europa in treno significa spesso affrontare tratte non comunicanti tra loro, biglietti separati e piattaforme diverse. Simona... 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Spostarsi oggi in treno tra Stati europei è spesso complicato e richiede piattaforme diverse e prenotazioni separate. Il progetto punta a rendere tutto più immediato

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