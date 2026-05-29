Sport in tv oggi venerdì 29 maggio | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, venerdì 29 maggio, sono in programma diverse dirette sportive. Gli eventi saranno trasmessi in televisione e disponibili in streaming. La giornata prevede partite e competizioni di vari sport, con orari già confermati. La copertura è garantita sia sui canali televisivi dedicati sia sulle piattaforme online ufficiali. La guida completa degli appuntamenti è disponibile per seguire tutto l’intrattenimento sportivo previsto.

Oggi, venerdì 29 maggio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming. Fari puntati sul Giro d’Italia che si appresta a vivere le proprie battute conclusive. Sulle strade della Corsa Rosa le emozioni non mancheranno e nella diciannovesima tappa i corridori dovranno affrontare il mitico Giau nella frazione regina di questa edizione 2026. In tutto questo, prosegue il cammino di giocatori e giocatrici nel Roland Garros 2026. Si dà il via al terzo turno e vedremo chi riuscirà ad andare avanti e chi invece sarà costretto a salutare la capitale francese. 🔗 Leggi su Oasport.it

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