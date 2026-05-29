Spinte e calci al padre mentre è all’ospedale

Un uomo ha colpito e spinto il padre mentre si trovava nella sala d’attesa del pronto soccorso. L’incidente è avvenuto in un ospedale, dove il padre anziano era in attesa di assistenza medica. La polizia ha avviato le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto. Nessuna informazione è stata resa nota sulle eventuali cause o motivazioni dell’aggressione.

È accusato di aver aggredito l’anziano padre nella sala d’attesa del pronto soccorso del Santa Maria della Misericordia. Per questo motivo, un uomo di 61 anni è stato arrestato: dovrà rispondere del reato di lesioni personali aggravate. Secondo quanto ricostruito, l’uomo, con precedenti, qualche ora prima aveva avuto una crisi d’ira nella sua abitazione e, di conseguenza, il personale sanitario intervenuto lo aveva trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale per una consulenza psichiatrica. Raggiunto dagli anziani genitori, il 61enne avrebbe iniziato a litigare per futili motivi con il padre 87enne e, nel corso del diverbio, lo avrebbe prima spinto a terra e in seguito colpito con un calcio al volto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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