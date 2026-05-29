Il sindaco ha aperto un confronto con un esponente politico riguardo alle decisioni sulle regole dei nuovi bandi per le concessioni balneari. La disputa riguarda chi abbia il potere di stabilire le norme e le modalità di assegnazione delle concessioni. La questione si lega anche a uno stallo tra diversi ministeri, che potrebbe influenzare la continuità degli stabilimenti balneari. La discussione si concentra sulla responsabilità decisionale in un settore in difficoltà.

? Punti chiave Chi deve decidere davvero sulle regole dei nuovi bandi balneari?. Come influenzerà lo stallo tra ministeri la sopravvivenza degli stabilimenti?. Perché il nuovo ministro non può gestire direttamente le concessioni?. Cosa deciderà l'incontro tecnico dell'8 giugno per le coste italiane?.? In Breve Mazzi attribuisce competenze su bandi e indennizzi al ministero delle Infrastrutture.. Tassa di soggiorno sotto la gestione esclusiva del ministero dell'Economia.. Incontro tecnico a Roma l'8 giugno tra ministero, Regioni e Comuni.. Gnassi chiede autonomia ai Comuni per i proventi dell'imposta di soggiorno..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Spiagge in crisi: Gnassi sfida Mazzi sul bando delle concessioni

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