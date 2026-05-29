Spiagge di Napoli potenziato il servizio di pulizia | il progetto per la cura della costa da Bagnoli a Pietrarsa

Da napolitoday.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Entra nel vivo la seconda stagione di "Asia Sea", il progetto speciale di Asia Napoli dedicato alla pulizia degli arenili e alla gestione dei rifiuti lungo il litorale cittadino. Dopo gli eccellenti riscontri ottenuti lo scorso anno da residenti e turisti, il servizio si ripresenta potenziato. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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Temi più discussi: Al via la seconda stagione di ASIA SEA; Spiagge a Napoli, lo sprint servizi: Ripuliti scogli e fondali; Gestione rifiuti e pulizia degli arenili a Napoli, è Asia Sea; LUPPO TERRITORIALE, OLTRE 525 MILIONI PER INTERVENTI PRIORITARI.

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