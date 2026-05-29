Speciale weekend cosa fare a Livorno dal 29 al 31 maggio

Da livornotoday.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Dal 29 al 31 maggio a Livorno si svolgeranno diversi eventi, tra cui mostre, spettacoli e iniziative culturali. Sono previste aperture di musei e programmi di intrattenimento in varie location della città. La programmazione comprende anche concerti e manifestazioni sportive, con dettagli disponibili nella sezione dedicata agli eventi locali. Le attività si svolgeranno in diversi orari e luoghi, coinvolgendo pubblico di tutte le età.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Come di consueto, quello appena iniziato sarà un weekend ricco di eventi. Vediamo, di seguito, alcuni appuntamenti assolutamente da non perdere a Livorno nel fine settimana che va dal 29 al 31 maggio (nella sezione Cosa fare in città tutti gli eventi nel dettaglio).Straborgo, via all'edizione. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

SPECIALE PER TUTTI CHARLIE, INTERVISTA AL COACH WALTER DE RAFFAELE

Video SPECIALE PER TUTTI CHARLIE, INTERVISTA AL COACH WALTER DE RAFFAELE

Notizie e thread social correlati

Speciale weekend, cosa fare a Livorno dal 27 al 29 marzoNel fine settimana dal 27 al 29 marzo, Livorno ospiterà diversi eventi e iniziative.

Speciale weekend, cosa fare a Livorno dal 15 al 17 maggioQuesto fine settimana a Livorno si svolgeranno diversi eventi tra il 15 e il 17 maggio.

Temi più discussi: Cosa fare questo weekend a Firenze 29 -30 -31 maggio 2026; Weekend a Milano: dal 29 maggio al 2 giugno; Cosa fare (anche gratis) a Milano per il ponte del 2 giugno: tutti gli eventi; Ponte del 2 giugno a Ravenna.

speciale weekend cosa fareSpeciale weekend, cosa fare a Livorno dal 15 al 17 maggioCome di consueto, quello appena iniziato sarà un weekend ricco di eventi. Vediamo, di seguito, alcuni appuntamenti assolutamente da non perdere a Livorno nel fine settimana che va dal 15 al 17 maggio ... livornotoday.it

Speciale Weekend, gli eventi e le sagre in provincia di Salerno dal 29 al 31 maggioFine settimana ricco di appuntamenti nel salernitano. A Castellabate torna la Festa del Pescato di Paranza. A Camerota è tempo di Meeting del Mare, mentre a Pontecagnano arriva il PonteHop Beer Fest ... salernotoday.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web