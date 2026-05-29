Speciale weekend cosa fare a Livorno dal 29 al 31 maggio
Dal 29 al 31 maggio a Livorno si svolgeranno diversi eventi, tra cui mostre, spettacoli e iniziative culturali. Sono previste aperture di musei e programmi di intrattenimento in varie location della città. La programmazione comprende anche concerti e manifestazioni sportive, con dettagli disponibili nella sezione dedicata agli eventi locali. Le attività si svolgeranno in diversi orari e luoghi, coinvolgendo pubblico di tutte le età.
Come di consueto, quello appena iniziato sarà un weekend ricco di eventi. Vediamo, di seguito, alcuni appuntamenti assolutamente da non perdere a Livorno nel fine settimana che va dal 29 al 31 maggio (nella sezione Cosa fare in città tutti gli eventi nel dettaglio).Straborgo, via all'edizione. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
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