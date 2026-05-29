Spazio all’avanguardia Sfumature preziose e calibri sdoppiati

Notizia in breve

Un modello della linea Concept di Audemars Piguet presenta sfumature preziose e calibri sdoppiati. La collezione, nota come laboratorio d’avanguardia, combina elementi tradizionali con dettagli futuristici. La referenza in questione si distingue per le finiture lucide e i meccanismi complessi, visibili attraverso il quadrante. La produzione si concentra su orologi di alta gamma con design innovativo, mantenendo l’equilibrio tra artigianato e tecnologia avanzata.