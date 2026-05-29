Spazio all’avanguardia Sfumature preziose e calibri sdoppiati
Un modello della linea Concept di Audemars Piguet presenta sfumature preziose e calibri sdoppiati. La collezione, nota come laboratorio d’avanguardia, combina elementi tradizionali con dettagli futuristici. La referenza in questione si distingue per le finiture lucide e i meccanismi complessi, visibili attraverso il quadrante. La produzione si concentra su orologi di alta gamma con design innovativo, mantenendo l’equilibrio tra artigianato e tecnologia avanzata.
La linea Concept rappresenta da sempre il laboratorio d’avanguardia di Audemars Piguet, dove la tradizione sposa la fantascienza. La vera rivoluzione di questo recentissimo modello non risiede solo nella sua complessa meccanica, ma nel materiale della cassa: l’ oro Chroma. Non si tratta di una semplice lega o di una placcatura. Sfruttando la tecnologia della metallurgia delle polveri (simile a quella usata per la ceramica d’alta tecnologia), gli ingegneri sono riusciti a fondere insieme diversi tipi di oro (oro sub-miconico bianco, giallo e rosa). Il risultato è una cassa in oro massiccio che presenta venature multicolore uniche per ogni singolo pezzo, con un effetto visivo “mimetico-prezioso” mai visto prima nel settore. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Notizie e thread social correlati
Compak Sporting, 1° GP Piccoli Calibri a Sezze: Spada oro in Eccellenza al calibro 20, Turini doppietta nei calibri 28 e 410Nel fine settimana di Pasqua, il campo del Tav Sezze ha accolto la prima gara stagionale dedicata ai calibri inferiori al 12, con la disputa del...
A Geriatria nasce uno spazio all’avanguardia: la 'Delirium Room' rivoluziona l’assistenza ai pazienti fragiliÈ stata inaugurata una nuova area all’interno di un reparto di geriatria chiamata 'Delirium Room'.