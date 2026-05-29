Spari al Rione Mazzini parla il difensore degli indagati | Valente è prima di tutto una vittima
Sono stati esplosi dei colpi d'arma da fuoco nel Rione Mazzini. Il difensore degli indagati ha dichiarato che uno degli accusati, Valente, è prima di tutto una vittima. Ha inoltre affermato di essere rimasto sorpreso nel leggere su alcuni media dettagli dell'indagine che, secondo lui, violano il segreto istruttorio. La polizia sta ancora indagando sui motivi e sui responsabili degli spari.
AVELLINO – «Apprendo con stupore che particolari dettagli dell'indagine siano finite agli organi di stampa in dispregio del segreto istruttorio». Esordisce così l'avvocato Michele Scibelli, difensore di fiducia di Luigi Valente, Enrico Arcidiacono e Rita Sardella, i tre giovani irpini raggiunti. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Notizie e thread social correlati
Omertà e depistaggi: quattro indagati dopo la sparatoria al Rione MazziniQuattro giovani residenti in Irpinia sono stati iscritti nel registro degli indagati per false dichiarazioni legate a un agguato avvenuto nel gennaio...
Napoli, spari al Rione Sanità: fermato il fratello dell’omicida di Giogiò CutoloA Napoli, un minorenne arrestato con l’accusa di tentato omicidio nel corso di una sparatoria avvenuta al Rione Sanità il 18 gennaio è il fratello di...