Spari al Rione Mazzini parla il difensore degli indagati | Valente è prima di tutto una vittima

Notizia in breve

Sono stati esplosi dei colpi d'arma da fuoco nel Rione Mazzini. Il difensore degli indagati ha dichiarato che uno degli accusati, Valente, è prima di tutto una vittima. Ha inoltre affermato di essere rimasto sorpreso nel leggere su alcuni media dettagli dell'indagine che, secondo lui, violano il segreto istruttorio. La polizia sta ancora indagando sui motivi e sui responsabili degli spari.